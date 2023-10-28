تقرير: الحرب في غزة وأوكرانيا تضع أوروبا أمام "اختبار صعب"

ووفقًا للصحيفة، فإن "إدارة الحروب على حدود أوروبا تشكل اختبارًا صعبًا لقدرة الاتحاد الأوروبي على إظهار قوته وتنفيذ رغبته في إحلال السلام، لكن الأمور ستصبح صعبة والانقسامات ستظهر بشكل أكبر عند مواجهة حربين في الوقت نفسه، لا سيما أن الثانية منهما، في الشرق الأوسط، قد أحدثت تصدعًا قويًا بين الدول الأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال اجتماع الدول السبع والعشرين، في 26 من الشهر الحالي في بروكسل، ظهرت أولى بوادر الانقسام حيال الحرب بين إسرائيل وحماس، إذ للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين، أصبحت أوروبا تواجه حربًا على جبهتين، وذلك في ضوء توغل الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة، وربما بداية الغزو البري الذي أعلن عنه بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وناقش رؤساء الدول والحكومات في بروكسل مسألة الخروج بموقف مشترك بشأن الصراع بين فلسطين وإسرائيل، ولكن الأهم من ذلك: أي حرب ستحظى بالأولوية.. تلك التي تدور على الحدود أم الصراع في الشرق الأوسط؟ بحسب الصحيفة.