تقرير: ماكرون يواجه اتهامًا بـ"أمْرَكة فرنسا" بعد تقرير الأثرياء

وأثارت نتائج التقرير غضب الكثيرين من اليسار الفرنسي الذين يرون أنَّ السعي إلى تحقيق المساواة هو حجر الزاوية لفرنسا ما بعد الثورة، لاسيما في بلد يُنظَر فيه عادةً إلى الثروة بالريبة، حيث واجه ماكرون منذ فترة طويلة اتهامًا بأنه "رئيس الأثرياء".

وتجدد هذا الاتهام بعدما أخذ بنك UBS في الحسبان الأصول المالية وغير المالية، وديون الأسر، لتقييم ثروة البالغين في عشرات البلدان.

وكشفت الدراسة الاستقصائية أنه في حين انخفض عدد الأثرياء على مستوى العالم بمقدار 3.5 مليون في العام 2022 مقارنة بالعام 2021 - إذ يوجد، الآن، 59.4 مليون في المجموع - خالفت فرنسا هذا الاتجاه.

وتضم فرنسا الآن 4.7% من أصحاب الملايين في العالم، فيما سجّلت الولايات المتحدة كذلك انخفاضًا، لكنها لا تزال متصدرة مع وجود 38.2% من أصحاب الملايين في العالم بها، وتأتي الصين في المرتبة التالية بنسبة 10.5%.