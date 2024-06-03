محمد رضا عارف يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة الإيرانية

أعلن القيادي البارز في التيار الإصلاحي في إيران، محمد رضا عارف، الاثنين، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.

يأتي ذلك بعدما أصر زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي في وقت سابق على ترشحه الأمر الذي أحدث انقسامات داخلية في صفوف جبهة الإصلاحات التي تضم أكثر من 20 حزبًا.

وقال عارف في معرض رده على سؤال لموقع "جماران نيوز" عبر "تويتر"، "مرحبًا وشكرًا على لطفكم والآخرين معكم، ومع ضرورة احترام جميع الأذواق؛ النية عدم المشاركة في الانتخابات. وبإذن الله سيتم توضيح الأسباب قريبًا، أتمنى أيامًا أفضل لكم ولجميع أبناء بلدي الأعزاء".

وعارف هو زعيم تيار المستقبل المنضوي في جبهة الإصلاحات، ويعد من أبرز الشخصيات السياسية في إيران ضمن معسكر الإصلاحيين.