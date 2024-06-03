محمد رضا عارف يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة الإيرانية
أعلن القيادي البارز في التيار الإصلاحي في إيران، محمد رضا عارف، الاثنين، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية.
يأتي ذلك بعدما أصر زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي في وقت سابق على ترشحه الأمر الذي أحدث انقسامات داخلية في صفوف جبهة الإصلاحات التي تضم أكثر من 20 حزبًا.
وقال عارف في معرض رده على سؤال لموقع "جماران نيوز" عبر "تويتر"، "مرحبًا وشكرًا على لطفكم والآخرين معكم، ومع ضرورة احترام جميع الأذواق؛ النية عدم المشاركة في الانتخابات. وبإذن الله سيتم توضيح الأسباب قريبًا، أتمنى أيامًا أفضل لكم ولجميع أبناء بلدي الأعزاء".
وعارف هو زعيم تيار المستقبل المنضوي في جبهة الإصلاحات، ويعد من أبرز الشخصيات السياسية في إيران ضمن معسكر الإصلاحيين.
ويبلغ عارف من العمر 73 عامًا، وهو مهندس وأكاديمي، شغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية من 2001 حتى 2005 في عهد الرئيس محمد خاتمي، وهو حاليًّا عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران.
وكان عضوًا في البرلمان في الدورة العاشرة في طهران ورئيس كتلة المستقبل في البرلمان، وفي عام 1994 تسلم رئاسة جامعة طهران لمدة ثلاث سنوات.
وفي عام 2013 ترشح للانتخابات الرئاسية، لكن انسحب منها لصالح الرئيس السابق حسن روحاني، بعدما أقنعه بذلك زعيم الإصلاحيين محمد خاتمي.
اقترح عليه حسن روحاني في الولاية الأولى من حكومته تسلم منصب وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، أو وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكن رفض تسلم أي منهما.