عبداللهيان: أمريكا أبلغت إيران بسعيها لوقف إطلاق النار في غزة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتلفزيون الرسمي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى إيران في الأيام الثلاثة الماضية تقول فيها إنها تسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: "لكننا على أرض الواقع لم نر سوى دعمهم للإبادة الجماعية في غزة".

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن جهود الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة من أجل هدنة إنسانية في غزة، مضيفاً: "نتواصل يومياً مع الإسرائيليين بشأن الضحايا المدنيين".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد قتلى الحرب إلى أكثر من 10 آلاف قتيل إضافة إلى آلاف المصابين.