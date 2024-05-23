مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن تحطم مروحية رئيسي (صور)

كشف عضو في فريق البحث الإيراني الذي عثر على طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الأربعاء، تفاصيل جديدة عن حادثة تحطم المروحية الرئاسية.

وقال محسن هاشم نجاد، في مقابلة مع وكالة أنباء "تسنيم" الرسمية، إن الطائرة الرئاسية تحطمت نتيجة اصطدامها بجبل بالقرب من منطقة "ورزقان".