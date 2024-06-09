مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة الإيرانية

كشف مصدر مقرب من مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على موافقة المجلس لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن الأسماء المرحلة من قبل المجلس إلى وزارة الداخلية هي كل من "رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومستشار المرشد وعضو مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ورئيس مؤسسة الشهداء ونائب الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي، أمير حسين قاضي زاده هاشمي".

وأضاف كما تضمنت القائمة "علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، ومصطفى بور محمدي وزير العدل بحكومة الرئيس السابق حسن روحاني".