مصدر يكشف لـ"إرم نيوز" أسماء المرشحين النهائيين لانتخابات الرئاسة الإيرانية
كشف مصدر مقرب من مجلس صيانة الدستور الإيراني، الأحد، أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على موافقة المجلس لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة أواخر الشهر الجاري.
وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن الأسماء المرحلة من قبل المجلس إلى وزارة الداخلية هي كل من "رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ومستشار المرشد وعضو مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، والنائب الإصلاحي مسعود بزشكيان، ورئيس مؤسسة الشهداء ونائب الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي، أمير حسين قاضي زاده هاشمي".
وأضاف كما تضمنت القائمة "علي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران، ومصطفى بور محمدي وزير العدل بحكومة الرئيس السابق حسن روحاني".
بينما زعمت مواقع إخبارية إصلاحية عن تأييد صلاحية "المرشح الإصلاحي محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، ومحمد شريعتمداري وزير العمل السابق بحكومة روحاني والقيادي في التيار الإصلاحي".
ولم يؤكد المصدر الإيراني صحة تأييد صلاحية عبد الناصر همتي ومحمد شريعتمداري.
ومن بين أبرز المرشحين الذين جرى استبعادهم "علي لاريجاني" مستشار خامنئي ورئيس البرلمان السابق، ومحمود أحمدي نجاد الرئيس الأسبق، وإسحاق جهانغيري المرشح الإصلاحي البارز ونائب الرئيس السابق حسن روحاني.
وقد ترشح في الانتخابات الرئاسية لدى وزارة الداخلية 80 مرشحاً من بينهم 4 نساء، فيما انسحب أربعة مرشحين حتى اليوم الأحد من التيار الأصولي المتشدد.
ومن المقرر أن تشهد إيران إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في 28 يونيو/حزيران الجاري وذلك على خلفية وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في 19 من آيار/مايو الماضي جراء تحطم مروحيته العسكرية شمال غرب إيران.