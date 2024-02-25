وزير الدفاع الأوكراني: أعددنا خطة عسكرية "قوية" لهذا العام

وأشار إلى أنه يعمل مع جميع مكونات قوات الأمن والدفاع لتنفيذ تلك الخطة، مبينا "أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا اليوم هي أعظم حرب منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف: "لدينا خط أمامي يبلغ طوله 3200 كيلومتر، ولدينا عمليات قتالية مكثفة على خط أمامي يبلغ طوله 1200 كيلومتر".

كما تحدث الوزير الأوكراني عن مسار مهم يسمع عنه الجميع ولا يعرفون تفاصيله، وهو ما أسماه "التحصين"، مؤكدا "تجهيز عشرات الآلاف من "المعاقل" للقوات الأوكرانية.

الحرب الأولى بطائرات دون طيار

وأشار إلى أنه "منذ بداية الحرب، أطلقت روسيا الاتحادية أكثر من 8 آلاف صاروخ على أوكرانيا"، مؤكدا "أن هذه هي الحرب الأولى للطائرات دون طيار".

وتابع، "أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بخبرة غير مسبوقة في استخدام الأسلحة العالمية في ساحة المعركة، بل هي الدولة الوحيدة التي لديها معرفة وميزات فريدة من نوعها في الحرب التي يشنها الجيش الروسي".

وختم قائلا: "نحن نفهم تكتيكاتهم وإستراتيجياتهم، ونعرف قدراتهم سواء نقاط القوة والضعف ونحن نجمع الخبرة من ساحة المعركة ونجري الدراسات ونضع توصيات للمصنعين".