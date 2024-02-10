"إندبندنت": انتصارات ترامب الأخيرة بمنزلة فوضى للديمقراطيين

يعيش الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هذه الأيام بفرح نتيجة انتصارات حققها في أكثر من ملف مؤخراً، إذ فاز بانتخابات تمهيدية في ولاية نيفادا، كما أعرب عن رضاه بشأن قضية محاميه أمام المحكمة العليا، فضلاً عن تجاهل القاضي الفيدرالي الذي يشرف على قضية الوثائق السرية الخاصة به، مخاوف المدعين العامين بشأن حملة المضايقات التي يقوم بها، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وجاء في تقرر للصحيفة، أن "كل الأخبار الجيدة وصلت للرئيس السابق، الذي صور نفسه لسنوات دون أساس يستند له أنه ضحية لمؤامرة من الديمقراطيين لإبعاده عن البيت الأبيض، رامياً بعرض الحائط آلاف الصفحات من الأدلة المنسوبه ضده، وادعى أنه ضحية وزارة العدل "المسلحة".

وقالت إن "ترامب سيأخذ بالانتصارات التي حظي بها في الانتخابات فيما سيصف أي خسارة بأنها مزورة ضده"، لافتة إلى أن "الأخبار الجيدة بمثابة ضوءًا أحمر بالنسبة للديمقراطية الآخذة في التدهور، ومؤسساتها البطيئة والرديئة في الاستجابة".

وأضافت أن "قضاة المحكمة العليا، بما في فيهم الثلاثة الذين عينهم ترامب، بدوا مستعدين لرفض قرار محكمة ولاية كولورادو بعدم أهلية ترامب لتولي منصب عام، بموجب بند التمرد في التعديل الرابع عشر".

وأردفت أن "محاكم كولورادو اتفقت على أن تصرفات ترامب في 6 يناير/كانون الثاني 2021، واقتحام أنصاره الكونغرس وإيقاف التصديق على نتائج 2020 ، تشكل مشاركة علنية وطوعية ومباشرة في العصيان".

وأفادت الصحيفة بأنه "من المرجح أن تستمر الأمور على هذا النهج طوال 2024، حيث ستُغرق الفوضى المنطقة لإثبات أن ترامب على حق على حساب الجميع".