إصابة 13 شخصا جراء تصادم قطارين في بلغراد

أسفر تصادم قطارين في العاصمة الصربية بلغراد، اليوم السبت، عن إصابة 13 شخصا، حالة أربعة منهم بالغة الخطورة، وفق وكالة "فرانس برس".

وكشف المصدر أن التصادم حدث في نفق في بلغراد بين قطار للبضائع وآخر للركاب تجاوز إشارة حمراء، وفق ما أفاد وزير النقل الصربي، غوران فيسيتش.



وأوضح الوزير أن 13 شخصاً تلقوا العلاج، بينما نُقل السائق ومراقِبة واثنان من الركاب إلى مركز الطوارئ، مشيراً إلى أن "تسعة ركاب عادوا إلى منازلهم"؛ لأن جروحهم كانت طفيفة.



ووقع التصادم على مسافة أربعة كيلومترات من وسط بلغراد قرب جسر بانتشيفو. وأكد مسؤولون أن سبع سيارات إطفاء و25 عنصراً تدخلوا لتقديم خدمات الإنقاذ والإسعاف.



وأشار فيسيتش إلى أن قطار الركاب اصطدم بقطار البضائع الذي كان متوقفا "في منتصف النفق".