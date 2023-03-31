صعود صوفي بينيه المفاجئ يؤجج معركة نظام التقاعد في فرنسا

يثير الصعود المفاجئ لصوفي بينيه إلى رئاسة اتحاد النقابات العمالية في فرنسا توقعات بالصدام مع الحكومة وتعقيد الأزمة الناجمة عن طرح قانون إصلاح نظام التقاعد، لا سيما بسبب موقفها المتشدد من الملف، وفق تقارير إخبارية فرنسية.

وأعلنت الأمينة العامة الجديدة لاتحاد النقابات العمالية صوفي بينيه اليوم الجمعة، أن "الاتحاد النقابي الموحد" سيلتقي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن في 5 أبريل/نيسان المقبل، بدعوة من الحكومة، "للمطالبة بسحب قانون إصلاح المعاشات"، حسب ما نقلته صحيفة "لوفيغارو".

وأضافت بينيه في أول تصريحات لها بعد إعلان فوزها خلفا لفيليب مارتيناز: "لن نستسلم ولن تكون هناك هدنة ولن يكون هناك تعليق ولن تكون هناك وساطة، فيما يتعلق بمشروع القانون، ولن نستأنف العمل حتى يتم سحب هذا الإصلاح".

وحسب بينيه فإن "سحب هذا الإصلاح هو الذي سيسمح لنا بالانتقال أخيراً إلى الأولويات الحقيقية" مثل "رفع الأجور" إضافة إلى "تحسين ظروف العمل" أو "قضية البيئة"، بينما "تواصل الرأسمالية تدمير كوكبنا"، حسب تعبيرها.