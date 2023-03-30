ماكرون: الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد

ويتطلع ماكرون وحكومته من خلال هذه الخطة إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى غير تعديل قانون التقاعد، الذي أثار احتجاجات عارمة في جميع أنحاء البلاد على مدار شهرين.

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل استقبلوه في منطقة سافين لو لاك، في جبال الألب، حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه بلافتات كتب عليها: "استقِلْ يا ماكرون!" و"خذْ معاشك وليس معاشنا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتُقلا.

والمياه قضية أخرى مثيرة للجدل في فرنسا.