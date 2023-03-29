تقرير: ماكرون يكسب الوقت ويخسر معركة "نظام التقاعد"

وقال بريغر: "علينا تهدئة الأمور، وأقترح لتهدئة الأمور، أن يكون هناك وقت للاستماع لبعضنا البعض، ووقت للحوار، وأن نوقف إصلاح نظام التقاعد، نأخذ استراحة، ننتظر ستة أشهر، وإذا كان علينا تعيين وسيط إذا لم نتمكن من التحدث مع بعضنا البعض فلم لا، ولكن علينا إعطاء إشارة للعمال".

ومنذ ذلك الحين تم تبني حل الأزمة الذي اقترحه بريغر من قبل معارضي الإصلاح الآخرين.

وأشار التقرير إلى أنه "من حيث المبدأ، قد تهدئ الفكرة من غضب الشارع مؤقتًا، ويمكن أن تقدم لرئيس الدولة مخرجًا مشرفًا، ليس هزيمة بل تأجيلًا، تمنحه وقتًا لاستئناف المفاوضات حول الموضوع، لكن النص، الذي وصل إلى نهاية عمليته التشريعية، والذي أصبح الآن في يد المجلس الدستوري، قد تم تبنيه بالفعل من قبل البرلمان".

وتساءل التقرير: "حتى لو وافق رئيس الجمهورية على هذه الفكرة، فهل لا يزال تعليقه مؤقتًا أمرًا ممكنًا؟".

وأوضح التقرير أن رئيس الجمهورية ملزم بإصدار قانون بعد اعتماده من قبل البرلمان، وتنص المادة 10 من دستور الجمهورية الخامسة على ما يلي: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين في غضون خمسة عشر يومًا من إحالة القانون المعتمد بشكل نهائي إلى الحكومة"، وفي هذه الحالة ستمتد فترة الخمسة عشر يومًا هذه من القرار الذي يجب أن يصدره المجلس الدستوري، بحلول 21 أبريل / نيسان المقبل.

ويوضح أستاذ القانون العام ومدير مركز القانون الدستوري بجامعة ليون، فيليب بلاشير، في تصريح لـ "لوفيغارو"، أن "إصدار رئيس الجمهورية هو "اختصاص مرتبط "، أي أنه لا يستطيع أن يقرر التحرر من واجب إصدار نص، ففي فرنسا، على عكس الولايات المتحدة، لا يملك الرئيس حق النقض على النصوص التي تم التصويت عليها في البرلمان"، وفق تعبيره.

وأكد التقرير أنه "لم يحدث أبدًا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة، حتى خلال فترة التعايش، لرئيس الجمهورية أن رفض إصدار قانون، وحتى فرانسوا ميتران رفض بالتأكيد التوقيع على المراسيم التي أرسلها رئيس وزرائه، لكنه لم يرفض أبدًا أي قانون".