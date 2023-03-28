تقرير: ماكرون يواجه طريقا مسدودا بشأن نظام التقاعد

تتجه أزمة خطط إصلاح أنظمة التقاعد في فرنسا إلى طريق مسدود مع استمرار المظاهرات في الشوارع، فيما يواجه إيمانويل ماكرون تراجعا لشعبيته هو الأسوأ منذ أزمة "السترات الصفراء"، بحسب صحيفة "ليبيراسيون".

وجاء في تقرير للصحيفة: "مصادر الغضب تتعدد والرغبة التي أبداها ماكرون في التشاور قد لا تكون كافية لإخراجه من المأزق.. المتظاهرون الذين خرجوا الثلاثاء إلى الشارع كانوا أكثر تصميماً".

ووصف التقرير تعاطي ماكرون مع الأزمة بـ "المتغطرس الذي أدّى إلى تعقيد الأزمة من خلال اللجوء إلى مواد دستورية غامضة، ومن خلال الاستعمال المفرط للقوة من جانب الشرطة، الأمر الذي أدّى إلى اتساع الهوة بين الشعب والحكومة".

وأضاف التقرير: "وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة هاريس أنتريكتيف فإن 69 % من الفرنسيين يعارضون الإصلاح بزيادة قدرها سبع نقاط في أسبوعين".