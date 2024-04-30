خبراء: حرب أوكرانيا تسير نحو صيف ساخن على وقع التقدم الروسي

اعتبر محللون، حاورتهم"إرم نيوز"، أن حرب أوكرانيا تسير نحو صيف ساخن على وقع التقدم الروسي.

وقال المحللون إن التقدم المتسارع للجيش الروسي هو سبب ارتفاع قتلى الحرب في أوكرانيا، التي دخلت منعطفًا جديدًا يشي بمرحلة متغيرة تعيشها الجبهة الممتدة على طول حدود إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أخيرًا، إن أوكرانيا فقدت نصف مليون مقاتل منذُ اندلاع الحرب في عام 2022، فيما تشير التصريحات الأوكرانية إلى أن الجيش الروسي خسر رقما مماثلا من جنوده.

مرحلة جديدة

ويعتقد الباحث في الشؤون العسكرية نيكولاي ياكوشيف أن ارتفاع وتيرة سقوط القتلى من العسكريين يشي بأن "الجبهة انتقلت من حالة الجمود العسكري إلى حالة الغليان، الذي يجلب معه المزيد من البارود والقتلى".