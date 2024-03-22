نيويورك تايمز: المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا "أرض خصبة للانقلابات"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة السمراء تعد أرضاً خصبة للانقلابات العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أن الديموقراطية تتأرجح في البلدان الأفريقية، التي كانت تحكمها فرنسا ذات يوم، وأن موجة الانقلابات العسكرية وتشبث الرؤساء بالسلطة هما وجهان لنفس العملة المناهضة للديمقراطية، التي تعاني منها أفريقيا الناطقة بالفرنسية بفعل إرث فرنسا، الذي لا يزال حاضرًا للغاية.

وأشارت إلى أنه في السنغال، حاول الرئيس إلغاء الانتخابات، بينما أطاح انقلاب عسكري برئيس منتخب في النيجر، لا يزال بعد ثمانية أشهر مسجوناً في القصر الرئاسي. أما في تشاد، فقد قُتل سياسي معارض بارز في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.