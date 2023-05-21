بعد خطابيهما لقمة جدة.. لمَ ينشد بوتين وزيلينسكي ود العرب؟

ينشد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ود العرب، وقد بدا ذلك جليًا خلال قمة جدة يوم الجمعة الماضي.

وحضر زيلينسكي القمة العربية وألقى كلمة مقتضبة، فيما أرسل بوتين خطابًا إلى القادة العرب المشاركين فيها.

الرئيس الأوكراني، دعا العرب إلى دعم السلام في بلاده التي تشهد منذ شباط/فبراير من العام الماضي، حربًا تسميها موسكو "عملية خاصة".

وناشد كذلك المشاركين بحماية الشعب الأوكراني ومن ضمنهم الأقلية المسلمة، مرحبًا في الوقت نفسه بالاستثمارات والسياحة العربية بعد انتهاء "الاحتلال الروسي" على حد وصفه.