علييف يتهم إيران بالوقوف وراء هجوم السفارة الأذربيجانية

اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إيران، بشكل صريح، بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف سفارة بلده لدى طهران.

وأغلقت أذربيجان في أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، سفارتها في طهران، بعدما تعرضت لهجوم مسلح أسفر عن مقتل ضابط أمن السفارة وإصابة اثنين آخرين.

وقال علييف في تصريحات على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، إن الإيرانيين "أرسلوا إرهابيا إلى سفارتنا.. جاءت الشرطة وذهبت، لكنهم سمحوا لهذا الشخص بدخول السفارة مرتين".