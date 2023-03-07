بعد أشهر من الجدل.. الصحة الإيرانية تنشر أول تقرير لها حول "تسميم الطالبات"

ومنذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نُقل المئات من الطلاب، ومعظمهم من الطالبات إلى المستشفى بسبب مضاعفات مثل مشاكل التنفس وخفقان القلب والخدر.

وقال سعيد كريمي، نائب وزير الصحة الإيراني، عن النتائج الأولية للتحقيقات إن "بعض الطلاب تعرضوا لمادة مزعجة يتم استنشاقها بشكل رئيسي، والجزء الآخر يتعلق بالطلاب الذين كانوا مع الطلاب الذين تعرضوا للتسمم وتم نقل القلق إليهم".

وأضاف كريمي أن هناك قسما من الطلاب قد قرأ عن المادة السامة في الأخبار ما ترك أثرا نفسيا عليهم كانت له مضاعفات، على حد تقديره.

وبحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة العلمية، أعلن نائب وزارة الصحة أن "المنشطات ليست بالضرورة مادة واحدة يجب تسميتها، وهناك أنواع مختلفة".

وأوضح كريمي: "المادة المنشطة التي يتم استنشاقها تكون في حالة غازية، ولكن قد لا تكون المادة الرئيسية غازية بالضرورة، ولكنها يمكن أن تكون مادة صلبة؛ ويمكن أن تكون على شكل مسحوق أو حتى سائل، والذي يمكن أن يتبخر عند سكبه على المدفأة أو بسبب حرارة البيئة ثم يسبب أعراض تهيج".