فورين أفيرز: الصراع بين إيران وإسرائيل قد يجر أمريكا إلى حرب مكلفة

قال تقرير لموقع "فورين أفيرز"، إن المنافسة الخطيرة بين إيران وإسرائيل لديها القدرة على زعزعة استقرار المنطقة وجر الولايات المتحدة إلى حرب مكلفة، ومن الأهمية بمكان أن تضع واشنطن إستراتيجية دبلوماسية للتخفيف من حدة التوترات المتصاعدة ومنع المواجهة المباشرة بين طهران وتل أبيب.

وأدت سلسلة الهجمات والهجمات المضادة الأخيرة بين إيران وإسرائيل في أبريل إلى تغيير الديناميكيات الإستراتيجية في الشرق الأوسط بشكل كبير، حيث تصاعد الصراع بعد غارة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق؛ ما أدى إلى مقتل 7 من قادة الحرس الثوري.

وأعقب ذلك هجوم انتقامي إيراني باستخدام طائرات دون طيار وصواريخ، فيما ردت إسرائيل بدورها بهجوم بطائرات دون طيار وصواريخ على قاعدة جوية في إيران؛ ما أدى إلى تصعيد الصراع بين البلدين إلى حرب مفتوحة.

وبحسب التقرير فإن التنافس الشديد بين إيران وإسرائيل، يمكنه التأثير على الأمن الإقليمي، ويشكل سياسات الشرق الأوسط على المدى البعيد.

وكشفت الأحداث الأخيرة، عن هشاشة أمن إسرائيل رغم تصميمها على إنهاء تهديدات خصومها، بما في ذلك إيران، في حين واجهت إيران استفزازًا متصاعدًا وتخلت عن إستراتيجيتها السابقة المتمثلة في الصبر الإستراتيجي لصالح ردود أكثر مباشرة على الهجمات الإسرائيلية.

وقد أثار هذا التحول في الإستراتيجية مخاوف بشأن احتمال نشوب صراع أكبر بين البلدين، وعملت الولايات المتحدة وحلفاؤها على منع تحول الأزمة إلى حرب شاملة، وحثت كلًّا من إيران وإسرائيل على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.