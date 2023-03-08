إيران تدين تصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية في بغداد

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إنه يدين التصريحات المعادية لإيران التي أطلقتها وزيرة الخارجية الألمانية في بغداد.

وأضاف كنعاني: "كان من المتوقع أن تعتذر وزيرة الخارجية الألمانية لشعبي إيران والعراق عن التصرفات المخزية التي ارتكبتها حكومة هذا البلد في الماضي بدلًا من محاولة تقديم مزاعم لا أساس لها ضد إيران".

وأشار إلى أن هذه المزاعم تأتي "لإخفاء تاريخ جرائم بلادها في دعم نظام صدام حسين ضد إيران، وكذلك الجريمة المتمثلة في تزويد نظام البعث بأسلحة كيماوية لاستخدامها ضد الإيرانيين العزل والجنود والمواطنين العراقيين".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ألمانيا باحتضان ما وصفها بـ"الجماعات الإرهابية والانفصالية المسلحة الإيرانية"، مضيفًا أن هذه الجماعات تلطخت أيديها بدماء مدنيين إرانيين وعراقيين ولجأوا إلى ألمانيا.

واعتبر كنعاني تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية ضد إيران من بغداد هي "مؤشر على استمرار نهج الحكومة الألمانية الداعم للإرهابيين المسلحين والانفصاليين ضد إيران، واستمرار الجهود غير المثمرة لإلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين الجارين إيران والعراق".