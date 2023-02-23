تقرير: مولدوفا تحت عين موسكو والرهان على عودة "الخادم الأمين"

ووفق "لوبوان"، فإنه "إذا استولت روسيا على مولدوفا، الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا، فيمكنها الاعتماد عليه، من بين جميع قادة الجمهوريات السوفيتية السابقة، إذ كان دودون أقوى حليف لفلاديمير بوتين ومن المعجبين المتحمسين، إلى حد أنه كان يضع على مكتبه الرئاسي مجموعة من حاملات أقلام رصاص زيتوني أخضر يعلوها نسر على غرار رئيس الكرملين".

وأوضح التقرير أن موسكو ستستخدم "اتحاد الشؤون الروسية المولدوفية" كغلاف لتمويل عمليات زعزعة الاستقرار في مولدوفا، مشيرًا إلى أن الممول يُدعى إيغور تشاكا، ابن يوري تشاكا، المدعي العام السابق للاتحاد الروسي، وهو صديق مقرب لبوتين.

وأشار التقرير إلى أن بوتين يواجه رفضًا وصدًا من مايا ساندو، الرئيسة الجديدة للبلاد، التي يبلغ عدد سكانها 2,6 مليون نسمة، وهي مسؤولة كبيرة سابقة في البنك الدولي، وقد أثارت غضب دودون عندما دافعت عن انضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع التقرير أن هذا الموقف أدى إلى إطلاق تهديدات لها من روسيا واتهامها بالتآمر، وصولًا إلى تحذير دودون من أنه "يمكن لمولدوفا أن تعرف سيناريو أوكرانيا إذا استمرت في رغبتها في الانضمام إلى الناتو وتصفية كل معارضة".