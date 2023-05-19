سموتريتش يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب الموازنة

وذكرت أن سموتريتش هدد نتنياهو بالاستقالة إذا ما وافق الأخير على الزيادة التي يطالب بها الحريديون، مشددا على أن هذه المطالب لن تمر في ولايته وزيرا للمالية.

وبحسب "كان 11"، فإن رئيس حزب "ديغل هتوراة" الشريك في كتلة "يهدوت هتوراة"، عضو الكنيست موشيه غفني، ورئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، يعارضان مطالب "أغودات يسرائيل".

ولفتت إلى أن مقربين من نتنياهو، مارسوا ضغوطًا شديدة على مسؤول الميزانيات في وزارة المالية، في الأيام الأخيرة؛ لدفعه إلى اللقاء مع ممثلي "أغودات يسرائيل"، ودراسة إمكانية منحهم الميزانيات الإضافية التي يطالبون بها.

وأوضحت أن المسؤولين في وزارة المالية يعارضون مطالب "أغودات يسرائيل"، التي قررت "الإصرار على منح ميزانيات بأثر رجعي للمعاهد التوراتية".

وعلى صعيد متصل، يطالب حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بزيادة ميزانية وزارة النقب والجليل، التي يتولاها يتسحاق فاسرلاوف. وانتقلت الأزمة إلى الكنيست، حيث امتنع أعضاء "عوتسما يهوديت" عن التصويت على مشروع قانون للمعارضة بالقراءة التمهيدية، ما تسبب بخسارة الائتلاف.

وذكرت القناة 12 العبرية، إلى أن بن غفير عقد اجتماعات مع نتنياهو في محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن الميزانيات التي تطالب بها "عوتسما يهوديت"، وفي حين شدد نتنياهو على عدم قدرة الحكومة منح المزيد من الميزانيات لعدم توفرها.

وأشارت القناة إلى أن بن غفير لم يتقبل الأعذار التي طرحها نتنياهو ويصر على الحصول على هذه الميزانيات.

وفي حال عدم مصادقة الكنيست على الموزانة العامة للدولة حتى موعد أقصاه 29 أيار/ مايو الجاري، سيتم حل الكنيست بشكل تلقائي والتوجه إلى انتخابات عامة.