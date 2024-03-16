روسيا: إحباط محاولة "هجوم إرهابي لصالح أوكرانيا"

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إنه ألقى القبض على مواطن يبلغ من العمر 61 عاما، بتهمة التخطيط لما وصفه بـ"هجوم إرهابي لصالح أوكرانيا، على تقاطع سكك حديدية عبر سيبيريا في منطقة سفيردلوفسك بجبال الأورال".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي قوله، إن "أجهزة المخابرات الأوكرانية جنّدت الرجل في مدينة لفيف الأوكرانية وأرسلته إلى روسيا"، مشيرة إلى أن الرجل اعترف بالتهم الموجهة إليه، ويبدي تعاونا مع المحققين.

وأضافت: "تم إحباط هجوم كييف الإرهابي على السكك الحديدية العابرة لسيبيريا، حيث تم تجنيد مواطن روسي من قبل المخابرات الأوكرانية في لافيف، وخضع لتدريب تخريبي وتم إرساله إلى روسيا لارتكابه هجمات إرهابية باستخدام متفجرات بدائية الصنع على قطارات السكك الحديدية التي تنقل البضائع الروسية لمناطق الحرب".