اتهامات للسلطات الكوبية بقمع الممارسات الدينية

قال 56 من الزعماء الدينيين للديانات الأربع الأكثر انتشارا في كوبا (اليوروبيين، والكاثوليك، والإنجيليين، والمسلمين)، إنّ النظام الكوبي "يقمع ويسيطر بشكل مطلق على جميع الممارسات الدينية".

أفاد بذلك التقرير الصادر عن منظمة "المدافعون عن السجناء" ومنظمة المساعدات الخارجية للأمريكتين "OAA"، حول الحرية الدينية في كوبا، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وذكر التقرير، أن هذا الواقع أدى إلى إثارة قلق كبير في حكومة الولايات المتحدة بشأن الحرية الدينية في كوبا، إذ تم تصنيفها على أنها "دولة تقمع الحرية الدينية".

وبحسب التقرير، اتهمت خمس مفوضيات ومجموعات عمل تابعة للأمم المتحدة كوبا بالنمط الحكومي المتمثل في السيطرة الدينية المؤسسية والقمع ضد الإسلام والديانات الكاثوليكية والبروتستانتية واليوروبا.

وأشار إلى أنه تُرتكب بحق أتباع هذه الديانات انتهاكات صارخة من خلال ممارسة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية وانتهاك الحرية والأمن الشخصي وحظر الحق في المساواة أمام المحاكم، وانعدام الحق في حرية اختيار الفكر والدين.