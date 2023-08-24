تقرير: الإبادة الجماعية الصامتة تطارد حلم كندا الليبرالي

وأفاد باحثون أن نساء السكان الأصليين في كندا هن أكثر عرضة للقتل أو الاختفاء بـ16 ضعفًا مقارنة بالنساء القوقازيات، وأكثر عرضة بثلاث أضعاف للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب، في حين أن معدلات الانتحار بين هذه الفئة مرتفعة جدًا، حيث تبلغ 35 حالة وفاة لكل 100 ألف امرأة من السكان الأصليين.

وتقول الصحيفة، إن حملات التعقيم الإجباري التي عادة ما تكون مرتبطة بشكل أكثر شيوعًا بأفقر دول العالم ـ وليس كندا المتقدمة - لا يزال يقوم بها عادة الأطباء ذوو البشرة البيضاء في العديد من المناطق في البلاد.

وفي حين لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد نساء السكان الأصليين اللاتي لا يزلن يتلقين التعقيم القسري لتحديد النسل في البلاد ، تقول السيناتور إيفون بوير، التي يقوم مكتبها بجمع البيانات المحدودة المتاحة، إن "ما لا يقل عن 12 ألف امرأة تضررن منذ السبعينيات جراء التعقيم القسري وذلك بعد عقود من توقف العديد من البلدان الغنية الأخرى عن إجراء هذه الحملات لنساء السكان الأصليين".

وفي وقت سابق من هذا العام، عاقبت السلطات طبيبًا كنديًا لأنه قام بإزالة قناة فالوب لامرأة من السكان الأصليين دون موافقتها في عملية جراحية عادية لتخفيف آلام البطن على الرغم من اعتراضات الطاقم الطبي أثناء العملية.

ماضي كندا الاستعماري

وخلُص تقرير لمجلس الشيوخ الكندي نُشر، في يوليو 2022، إلى أن التعقيم القسري لا "يقتصر على ماضي كندا البعيد"، بل إن هذه الممارسة "مستمرة" ومتجذرة إلى حد كبير في إستراتيجية عنصرية "لإخضاع الشعوب الأصلية والقضاء عليها".

وقبل 4 سنوات من ذلك، أبلغت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كندا بأنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن حالات التعقيم القسري في البلاد، مشددة على ضرورة "التحقيق في جميع الادعاءات ومحاسبة المسؤولين عنها".

ويقول الخبراء، إن هذه الممارسة - سوء معاملة النساء الأصليات في كندا على نطاق أوسع - تنبع من الماضي الاستعماري للبلاد، وحركة تحسين النسل، التي حاولت السيطرة على إنجاب الأشخاص "الأدنى".

ويُعتقد أن ما يصل إلى 4000 امرأة وفتاة من السكان الأصليين قُتلن أو فُقدن في كندا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، على الرغم من أنهن يشكلن أقل من 5 % من إجمالي السكان، وتشير هذه الأرقام غير المتناسبة إلى تفشي وباء العنف الذي لم تعالجه السلطات إلى حد كبير، وفق تقرير الصحيفة.