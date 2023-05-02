إسرائيل.. انقسام في الليكود ولا جديد في المشاورات حول التعديلات القضائية

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى حدوث انقسام في الفترة الأخيرة داخل حزب الليكود الحاكم بشأن خطة "إصلاح القضاء" إلى معسكرين، وسط تزايد التوتر؛ إذ زعم مسؤول كبير في الحزب أن بنيامين نتنياهو لم يَفِ لوزير العدل ياريف ليفين بالوعد الذي وعد به (تنفيذ خطة الإصلاح)، ويبدو في هذه الأثناء أن الساعة الرملية تنفد. ويتفق الجميع على أن الاختبار سيأتي مع انفجار المحادثات في مقر الرئيس قريبًا.

وبحسب التقرير، فإن المعسكر الأول يحث نتنياهو حتى الآن على المضي قدمًا بشكل أحادي الجانب لتنفيذ الخطة، إذا لم تكن هناك اتفاقات، والثاني يدعو إلى إبطاء الوتيرة والاستماع إلى ردود أفعال أعضاء الكنيست في الحزب، والعمل على تهدئة الروح المعنوية.

وعلى هذه الخلفية، انفتحت فجوات أخيرًا بين كبار مسؤولي الليكود، وأخذ التوتر في الازدياد.

وأمس الإثنين، خلال اجتماع حزب الليكود الأول في الدورة الصيفية، كان هناك حوار متوتر تصاعد إلى نبرات عالية بين عضو الكنيست تالي غوتليب، ووزيرة النقل وسلامة الطرق ميري ريغيف، بعد أن قالت غوتليب إنه تم الكذب على الجمهور بعدم إخباره بأنه لن تكون هناك ثورة، مهددة بأنها لن تصوت لصالح قانون تجنيد المتدينين مستقبلًا.