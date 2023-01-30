إيران تعتقل مقربا من زعيم السنّة مولوي عبد الحميد 

أفادت مصادر من مدينة زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان، أنه تم مساء الاثنين اعتقال مولوي عبد المجيد مراد زاهي، أحد رجال الدين المشهورين والمقربين من مولوي عبد الحميد زعيم السنّة في المحافظة.

ونقلت منظمة "حال وش" الحقوقية البلوشية عن مصدر مطلع على طريقة اعتقال مولوي عبد المجيد مراد زهي أن "القوات الأمنية اعتقلته في أحد شوارع زاهدان بسيارة رباعية الدفع".

وكان مولوي عبد المجيد مراد زهي أحد مستشاري مولوي عبد الحميد وعضوًا في مكتبه.