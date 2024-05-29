كيم جونغ أون: لدينا القدرة لردع أمريكا وتدمير كوريا الجنوبية
شدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على أن بلاده قادرة على ردع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبية، في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية.
وقال، في هذه الحالة، "ستدمر كوريا الشمالية القوى الهجومية الرئيسة والبنية التحتية ونظم القيادة لكوريا الجنوبية".
وأضاف كيم جونغ أون: "قواتنا المسلحة تمتلك قوة عسكرية حقيقية قادرة على ردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وتملك قوة ساحقة قادرة على تدمير القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لجيش كوريا الجنوبية، الدمية، في المرحلة الأولى من العملية".
ودعا كيم جونغ أون إلى "تعزيز قوة القوات المسلحة للبلاد إلى أقصى حد دون تردد".
وأضاف: "الوضع الحالي يتطلب تعزيز قوة الردع الحربي بشكل شامل، وزيادة قوة القوات المسلحة لكوريا الشمالية باستمرار".
وحذر كيم من أن "الوضع الخطير" فيما يتعلق بأمن الدولة ومسار "التحديث الجذري" للصناعة الدفاعية، و"طيش" الهيستيريا الاستفزازية العسكرية والسياسية للولايات المتحدة وحلفائها.
جاء ذلك في خبر بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية خلال زيارة قام بها كيم لأكاديمية الدفاع الوطني لكوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، التي تحتفل بالذكرى الستين لتأسيسها
هنأ كيم جونغ أون، العلماء والفنيين والعمال والموظفين الإداريين في الأكاديمية، الذين أسهموا في "تعزيز قوة وكرامة" كوريا الشمالية وأصبحوا "أساسًا موثوقًا" لقدرة الجيش الكوري الشمالي.
وفي وقت سابق، استنكرت كوريا الشمالية ذكر قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، خلال قمة ثلاثية نادرة عُقدت في سيئول، بين زعماء كوريا الجنوبية واليابان والصين.