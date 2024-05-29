كيم جونغ أون: لدينا القدرة لردع أمريكا وتدمير كوريا الجنوبية

شدد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، على أن بلاده قادرة على ردع الولايات المتحدة الأمريكية من التدخل في الصراع مع كوريا الجنوبية، في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال، في هذه الحالة، "ستدمر كوريا الشمالية القوى الهجومية الرئيسة والبنية التحتية ونظم القيادة لكوريا الجنوبية".

وأضاف كيم جونغ أون: "قواتنا المسلحة تمتلك قوة عسكرية حقيقية قادرة على ردع الولايات المتحدة من التدخل العسكري في حال نشوب أزمة في شبه الجزيرة الكورية، وتملك قوة ساحقة قادرة على تدمير القوى الهجومية الرئيسية والبنية التحتية ونظم القيادة لجيش كوريا الجنوبية، الدمية، في المرحلة الأولى من العملية".

ودعا كيم جونغ أون إلى "تعزيز قوة القوات المسلحة للبلاد إلى أقصى حد دون تردد".