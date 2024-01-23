ضغوط دولية على نتنياهو لإحياء حل الدولتين

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن طرح فكرة حل الدولتين مع تقديم ضمانات أمنية لإسرائيل، خلال اتصال هاتفي أجراه مؤخراً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية،

ولكن نتنياهو سارع إلى رفض المقترح الأمريكي، والتأكيد على عدم التنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على كامل المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن، والتي اعتبرها غير "قابلة للمساومة" بأي شكل من أجل دولة فلسطينية، وهو ما يتوافق مع مواقف نتنياهو السابقة التي اعتبر فيها إقامة كيان فلسطيني مستقل تهديدا لأمن الدولة العبرية.

يأتي ذلك، بينما أثارت عبارة "من النهر إلى البحر" جدلا واسعا في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، لاسيما بعد ترديد متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين لها أثناء مطالبتهم بحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يعيش بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة للإسرائيليين، فإن شعار من البحر إلى النهر هو دعوة لمحو دولتهم عن الوجود، في حين اعتبره المشرعون في مجلس النواب الأمريكي شعارا معاديا للسامية".

ولكن رؤية نتنياهو وحزب الليكود الثابتة لما ينبغي أن يوجد بين النهر والبحر، في إشارة إلى السيادة الإسرائيلية الكاملة، والواقع الذي رسخته حكوماته المتعاقبة والمتمثل في التفوق اليهودي والسيطرة الإسرائيلية على عدد كبير من السكان الفلسطينيين الذين أصبحت حياتهم مقيدة بالضرورات الأمنية الإسرائيلية.

وكل هذا بات سيناريو غير مقبول لعدد متزايد من المسؤولين الدوليين، ومن بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أشار إلى أن رفض قبول حل الدولتين وحرمان الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولة هو أمر لم يعد مقبولاً.