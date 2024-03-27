بعد انهيار جسر بالتيمور.. عمليات البحث تتوقف واعتبار ستة مفقودين موتى

أعلنت السلطات في ولاية ماريلاند الأمريكية مساء الثلاثاء، تعليق عمليات البحث عن ستّة أشخاص فُقد أثرهم إثر انهيار جسر في مدينة بالتيمور، جراء اصطدام ناقلة حاويات به، مشيرة إلى أنّ المفقودين الستة باتوا الآن في عداد الموتى، وفق "فرانس برس".

وقال المسؤول في خفر السواحل نائب الأدميرال شانون غيلريث، خلال مؤتمر صحفي إنّه "بناء على المدّة التي استغرقتها عمليات البحث، ودرجة حرارة المياه، فنحن الآن لا نعتقد أنّنا سنعثر على هؤلاء الأفراد على قيد الحياة".

ومنذ انهيار جسر فرانسيس سكوت كي المروري المهم في بالتيمور على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، استعانت السلطات بمسيّرات ومروحيات وغوّاصين؛ ما سمح بالعثور على ناجيَين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة.

وأوضح غيلريث مساء الثلاثاء أنه في مواجهة الظروف الصعبة، "المد العالي والتيارات التي تجعل عمل الغواصين محفوفاً بالمخاطر، سنعلّق مرحلة البحث النشط".

وأضاف مسؤول آخر، "سننتقل ببساطة إلى مرحلة جديدة" من الإغاثة، موضحاً أن غواصين سيكونون في الموقع اعتباراً من فجر الأربعاء.

ومن المرجّح أن المفقودين الستة عمّال كانوا يعملون على الجسر، إذ أفاد مسؤول في شركة الأشغال العامة وسائل إعلام محلية بأن ستة منهم اعتبروا في عداد الموتى.

وأكد بول ويديفيلد، مسؤول النقل في ولاية ماريلاند، أنهم كانوا يعملون بشكل أساس على "إصلاح حفر"، وأن عملهم "لا علاقة له بمشكلة بنيوية".

وبيْن الأشخاص الثمانية الذين أُعلن فقدانهم في البداية مواطنان من غواتيمالا، على ما أعلنت سلطات البلد الواقع في أمريكا الوسطى.

وتحدّث رئيس بلدية بالتيمور براندون سكوت عن "مأساة لا يمكن تصورها"، وقالت الشرطة إنها استبعدت مبدئياً وقوع عمل إرهابي.