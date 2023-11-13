أوستن: نفّذنا ضربتين جويتين على مواقع مرتبطة بإيران في سوريا

وكان مسؤول دفاع أمريكي قال إن الولايات المتحدة نفذت ضربتين جويتين في سوريا على جماعات متحالفة مع إيران، الأحد، في أحدث رد على سلسلة هجمات استهدفت القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

وذكر المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم ذكر هويته، لرويترز، أن أحد الهدفين كان منشأة لتخزين الأسلحة. وأضاف أن الهدف الآخر كان منشأة "قيادة وتحكم"، مما يشير إلى أنها مقر أو مبنى آخر مأهول.

وذكر المسؤول أن الضربتين نفذتا في الساعتين الماضيتين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تجري مراجعة لمعرفة ما إذا كانت الضربتان تسببتا في مقتل أو إصابة أي فرد من الجماعات المتحالفة مع إيران.