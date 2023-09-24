بسبب المهاجرين.. إيطاليا توجّه انتقادات حادة إلى ألمانيا

وجهت إيطاليا انتقادات لخطة ألمانيا لتمويل جمعيات خيرية تساعد المهاجرين في البحر المتوسط، معتبرة أنها ​​تضع صعوبات أمام محاولة روما فرض إجراءات أكثر صرامة لوقف تدفق الوافدين عبر البحر، وفق ما نقلته "رويترز" عن وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو.

من جهته، ردَّ متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية بالقول إن برلين تنفذ برنامجًا برلمانيًا لتقديم دعم مالي لعمليات إنقاذ المدنيين في البحر ومشاريع على الأرض.

وقال المتحدث لرويترز: "تلقينا عدة طلبات للحصول على تمويل، وانتهت بالفعل مراجعة الطلبات في حالتين"، مضيفًا أن تمويل كل مشروع يتراوح من 400 إلى 800 ألف يورو (من 426000 إلى 852160 دولارًا).