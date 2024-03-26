أوكرانيا تقصف سفينة حربية استولت عليها روسيا في 2014

قال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك صباح اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا قصفت بصاروخ سفينة الإنزال كونستانتين أولشانسكي التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا في 2014.

وأضاف على شاشة التلفزيون الوطني "في الوقت الراهن السفينة غير قادرة على القتال"، ولم يرد أي تعليق حتى الآن من روسيا.

واستولت روسيا على السفينة الحربية من أوكرانيا إلى جانب معظم سفن البحرية الأوكرانية، عندما احتلت قواتها شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال بليتينشوك "خضعت لعملية تجديد وكانت تجهز لاستخدامها ضد أوكرانيا، لذلك بكل أسف اتخذنا قرار قصف هذه (السفينة)".