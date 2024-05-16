فرنسا تتوقع استعادة السيطرة على كاليدونيا الجديدة خلال ساعات

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لتلفزيون فرانس 2 اليوم الخميس، إن الدولة الفرنسية تتوقع استعادة السيطرة على الوضع في كاليدونيا الجديدة "في الساعات المقبلة"، بحسب "رويترز".

إلى ذلك، قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة صباح اليوم الخميس، إن القوات المسلحة تحمي المطارَين والميناء في الجزيرة، بعد أعمال شغب عنيفة لليلة الثالثة على التوالي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص، ووضع أربعة على الأقل يعتقد أنهم محرضون قيد الإقامة الجبرية.

وذكر المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، أن قوات الدرك واجهت نحو خمسة آلاف من مثيري الشغب في ثلاث بلديات من الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي، من ضمنهم ما بين ثلاثة وأربعة آلاف في العاصمة نوميا.

وأضاف أن السلطات ألقت القبض على 200 شخص، وأصيب 64 من قوات الدرك ورجال الشرطة.