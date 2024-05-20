ما حقيقة نشر ترامب فيديو للحظة تحطم طائرة رئيسي؟
تداول نشطاء على مواقع التواصل اليوم، مقطعًا مصورًا قالوا إنّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نشره على صفحته في تروث سوشيال، يوثق لحظة تحطم طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
وفي العودة إلى المقطع، الذي لا تتطابق المشاهد فيه مع المشاهد التي كانت تظهر على شاشات التلفاز والتي رصدت موقع حادثة الطائرة الذي كان يلفه الضباب والأجواء الماطرة، تبين أن الفيديو ليس لطائرة رئيسي، كما أنه بالعودة لصفحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبين أن الأخير لم يقم بالأصل بنشر هذا المقطع المزيف.
وبعد المراجعة، تبين أن المقطع المتداول يعود لتحطم طائرة مروحية تعود لوزارة الخارجية الجورجية، في شمالي البلاد في 29 تموز 2022.