"العدل الدولية" تدعو أذربيجان لفتح طريق حيوي يربط "قره باغ" بأرمينيا

دعت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أذربيجان إلى فتح طريق رئيسي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، معتبرة أن هناك مخاطر فعلية من تعرض الناس لما وصفته بأنه "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وقالت القاضية جون دونوهيو في الحكم الصادر عن أعلى محاكم الأمم المتحدة في لاهاي، إن "على أذربيجان، وبانتظار القرار النهائي في هذه القضية، اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لديها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين".

ومطلع شهر شباط/فبراير الجاري، دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتخاذ "تدابير ضرورية" للمساعدة في فتح طريق حيوي "ممر لاتشين" لتوصيل الإمدادات إلى إقليم ناغورني قره باغ، الذي تتنازع عليه باكو ويريفان.

ومنذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقا حيويا يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، الذي يسكنه أرمن.