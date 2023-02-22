"العدل الدولية" تدعو أذربيجان لفتح طريق حيوي يربط "قره باغ" بأرمينيا
دعت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أذربيجان إلى فتح طريق رئيسي في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، معتبرة أن هناك مخاطر فعلية من تعرض الناس لما وصفته بأنه "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وقالت القاضية جون دونوهيو في الحكم الصادر عن أعلى محاكم الأمم المتحدة في لاهاي، إن "على أذربيجان، وبانتظار القرار النهائي في هذه القضية، اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لديها لضمان عدم إعاقة حركة الأشخاص والمركبات والبضائع على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين".
ومطلع شهر شباط/فبراير الجاري، دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اتخاذ "تدابير ضرورية" للمساعدة في فتح طريق حيوي "ممر لاتشين" لتوصيل الإمدادات إلى إقليم ناغورني قره باغ، الذي تتنازع عليه باكو ويريفان.
ومنذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، يتظاهر أذربيجانيون يقدّمون أنفسهم على أنهم مدافعون عن البيئة احتجاجا على مناجم غير قانونية ويغلقون طريقا حيويا يربط أرمينيا بناغورني قره باغ، الذي يسكنه أرمن.
ونتيجة لذلك؛ يواجه الجيب الانفصالي الذي يضم نحو 120 ألف نسمة، انقطاعًا في الكهرباء والإنترنت، إضافة إلى مشاكل تدفئة، ويعاني من شح في الأغذية والأدوية والوقود.
واتّهمت أرمينيا في هذا الإطار مرات عدة جنود حفظ السلام الروس المنتشرين في ناغورني قره باغ، "بعدم القيام بما يكفي لمنع إغلاق الطريق".
وخاضت أرمينيا وأذربيجان، مطلع التسعينيات، مع انهيار الاتحاد السوفيتي، حربا للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، وانتهى النزاع الذي أسفر عن 30 ألف قتيل، بانتصار أرمينيا.
واندلع نزاع آخر في خريف، العام 2020، أدى إلى مقتل 6500 شخص، وسمح لباكو باستعادة عدد من المناطق المجاورة للإقليم المتنازع عليه.
وانتشر جنود روس لحفظ السلام بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقع بوساطة روسيا، وأنهى هذه الحرب.