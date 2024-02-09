الإعلام الغربي يشكك برواية روسيا عن انفجار مصنع نووي

أكدت موسكو أن الانفجار القوي الذي وقع في مصنع عسكري ينتج مكونات للأسلحة النووية والصواريخ البالستية، غربي البلاد "مخطط له مسبقا"، غير أن وسائل إعلام غربية، شككت في الرواية الروسية.

ووقع الانفجار في مصنع "فوتكنيسك" على بعد عشرات الكيلومترات من مدينة إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا التابعة للاتحاد الروسي، فيما جرى تداول صور ومقاطع فيديو تظهر الانفجار الهائل، وسط تحذيرات من كارثة حقيقية

وأفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية بأن "خدمات الطوارئ المحلية أعلنت أن الانفجار نتج عن اختبار معد له مسبقا لمحركات الصواريخ"، مؤكدة أنه "حدث مخطط له وليس حالة طوارئ".

فيما قالت وسائل إعلام غربية إنه "لم يكن هناك أي ذكر لاختبار مقرر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطوارئ الروسية، إذ يتم نشر مثل هذه الإشعارات عادة".