إيران: الاتفاق الذي توصلنا إليه مع السعودية قد يحدث مع البحرين

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع السعودية قد يحدث مع البحرين.

وقطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية مطلع يناير/كانون الثاني 2016 عندما تعرضت سفارة المملكة لهجوم من قبل متظاهرين إيرانيين.

وقال كنعاني في معرض رده على سؤال خلال مؤتمر صحفي عن إمكانية استئناف العلاقات مع البحرين، إن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه رافقته ردود فعل إيجابية للغاية ورحب عدد كبير من الدول في مناطق جغرافية مختلفة بما في ذلك دول المنطقة بهذا الموضوع".

وأضاف أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذه القاعدة، وتتمثل الإرادة السياسية للجمهورية الإسلامية في التأكيد على الجار المركزي وتوسيع العلاقات مع البلدان المجاورة والبلدان في المنطقة الآسيوية"، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".