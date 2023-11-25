زيلينسكي: نحتاج تعزيز الدفاعات الجوية لحماية صادرات الحبوب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، في كلمة أمام قمة دولية حول الأمن الغذائي في كييف، إن بلاده بحاجة لمزيد من الدفاعات الجوية لحماية طرق تصدير الحبوب والمناطق المتاخمة لروسيا أيضا.

وأضاف زيلينسكي في القمة، التي حضرها مسؤولون كبار من دول أوروبية منهم الرئيس السويسري آلان بيرسيه ورئيسة وزراء ليتوانيا انجريدا سيمونيتي: "هناك عجز في الدفاع الجوي - وهذا ليس سرا".

وكان زيلينسكي يتحدث بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا باستخدام 75 طائرة مسيرة خلال الليل، وهو أكبر هجوم من نوعه في الحرب. وتم اختصار المؤتمر الصحفي المشترك للزعماء الثلاثة بسبب إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من غارة جوية أخرى.

وقال زيلينسكي، "إن الشركاء الأجانب سيزودون كييف بسفن لمرافقة قوافل سفن الشحن من الموانئ الأوكرانية لضمان أمنها.. لدي اتفاقيات مع عدة دول بشأن مرافقة قوية للقوافل من قبل الأوكرانيين ولكن باستخدام معدات (أجنبية)".