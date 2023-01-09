لأول مرة منذ بدء الحرب.. بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2"

تعتزم بريطانيا إرسال دبابات إلى أوكرانيا لأول مرة منذ بدء الحرب، بعد المناقشات الجارية منذ أسابيع حول تسليم الدبابة القتالية الرئيسية للجيش البريطاني "تشالنجر 2" إلى أوكرانيا، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

وتشتعل الجبهة على طول خط التماس في دونيتسك، بينما أعلن انفصاليو دونيتسك الموالون لروسيا، السيطرة على بلدة باخموتسك، الواقعة بالقرب من سوليدار، شمال شرقي باخموت.

ومن جانبه، أكد الكرملين، اليوم الإثنين، أن تسليم أوكرانيا مدرّعات غربية وأسلحة أخرى أُعلن عنها الأسبوع الماضي، لن يفعل سوى "إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني و"لن يغيّر" ميزان القوى.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافة: "بشكل أساسي، لا يمكن لعمليات تسليم (المدرّعات والأسلحة) تغيير أي شيء ولن تغيّر شيئا.. لن تفعل عمليات التسليم سوى إطالة أمد معاناة الشعب الأوكراني".