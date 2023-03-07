جديد "تسمم الطالبات".. إيران تعتقل متهمين في 5 محافظات

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء، عن أولى عمليات التوقيف المرتبطة بحالات التسميم التي تطال مئات التلميذات منذ ثلاثة أشهر.

وقال ماجد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للتلفزيون الرسمي: "أوقف العديد من الأشخاص في خمس محافظات والأجهزة تواصل تحقيقاتها"، وفقا لـ "فرانس برس".

واتسعت ظاهرة تسمم طالبات المدارس بشكل لافت في إيران، وسط حالة من القلق والخوف بين المواطنين.

ودفعت حالات التسمم المتصاعدة العديد من الطلاب إلى اقتراح إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وقدم رئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم شرحا بهذا الشأن.