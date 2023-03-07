جديد "تسمم الطالبات".. إيران تعتقل متهمين في 5 محافظات
أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الثلاثاء، عن أولى عمليات التوقيف المرتبطة بحالات التسميم التي تطال مئات التلميذات منذ ثلاثة أشهر.
وقال ماجد مير أحمدي نائب وزير الداخلية للتلفزيون الرسمي: "أوقف العديد من الأشخاص في خمس محافظات والأجهزة تواصل تحقيقاتها"، وفقا لـ "فرانس برس".
واتسعت ظاهرة تسمم طالبات المدارس بشكل لافت في إيران، وسط حالة من القلق والخوف بين المواطنين.
ودفعت حالات التسمم المتصاعدة العديد من الطلاب إلى اقتراح إغلاق المدارس حتى نهاية العام الدراسي الحالي، وقدم رئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم شرحا بهذا الشأن.
واتهمت الحكومة الإيرانية على لسان المتحدث الرسمي باسمها علي بهادري جهرمي، يوم الأحد، جماعات معارضة للنظام عن مسؤولية ذلك.
وظهرت حالات التسمم للمرة الأولى في مدينة قم قبل أن تصل إلى نحو 14 مقاطعة إيرانية، مخلفة موجة غضب عارمة في البلاد، فيما تواصل السلطات التحقيق مع من وصفتهم بـ"المسؤولين المحتملين".
وأظهرت نتائج فحوصات السموم التي توصلت إليها وزارة الصحة أن المادة السامة المستخدمة تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين "N2" المستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي.