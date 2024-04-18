بولندا.. توقيف رجل يشتبه بضلوعه في التحضير لاغتيال زيلينسكي

أعلنت السلطات البولندية، الخميس، توقيف شخص يشتبه بأنه تواصل مع أجهزة الاستخبارات الروسية وساعدها في التحضير لمحاولة اغتيال محتملة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت النيابة العامة في كل من كييف ووارسو، بأن الموقوف البولندي الذي يدعى "بافل ك"، كان عليه "جمع معلومات تساعد روسيا في محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني".