اهتمام غربي بمنظومة "آرو" الإسرائيلية بعد صدها الهجوم الإيراني

قال الرئيس التنفيذي للهيئة المطورة لأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية "آرو"، بوعز ليفي، إن عددًا من الدول مهتمة حاليًّا بشراء تلك الأنظمة بعد أن ساعدت في إحباط الهجوم الإيراني، وفق وكالة "رويترز".

وشمل الهجوم الذي شنته إيران ليلًا بين يومي 13 و14 أبريل/ نيسان الماضي، أكثر من مئة صاروخ باليستي، صدتها إسرائيل بالدرع الدفاعي متعدد الطبقات بمساعدة حلفاء.

وذكر سلاح الجو الإسرائيلي أن نظام آرو "نفذ الجزء الرئيس" في عملية الاعتراض.

وصرح بوعز ليفي، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة صناعات الطيران الإسرائيلية المملوكة للدولة، والمطور الرئيس للمشروع، بأن ذلك النجاح أثار اهتمامًا عالميًّا على الفور.

والولايات المتحدة مشاركة في مشروع "آرو" الذي تشارك بوينغ في إنتاجه.

ونقلت "رويترز" عن ليفي قوله: "اتصل بنا عدد من الدول لطلب معلومات.. أنا متفائل جدًّا بأنه سيكون هناك مزيد من الصفقات بشأن نظام آرو، ولا سيما بعد العرض التوضيحي الخاص جدًّا الذي قدمناه".

ورفض ليفي تحديد أي من تلك الدول؛ لأن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى.

وتتشكل الطبقة العليا من الدفاعات الصاروخية الإسرائيلية من نظام "آرو" والقبة الحديدية التي تتعامل مع التهديدات بأسلحة قصيرة المدى، مثل قذائف المورتر (الهاون) والصواريخ، ونظام مقلاع داود لاعتراض الصواريخ متوسطة المدى.