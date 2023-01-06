بعد تصريحه بقتل 25 أفغانيا.. طالبان تنتقد الأمير هاري

انتقدت حكومة طالبان الأمير هاري؛ بعدما قال في مذكراته إنه قتل 25 شخصًا في أفغانستان أثناء خدمته العسكرية على طائرة هليكوبتر، ووصفهم بأنهم "قطع شطرنج أقصيت من فوق الرقعة".

وطُرحت سيرة هاري الذاتية، التي تحمل عنوان (سبير) "الاحتياطي" للبيع في إسبانيا قبل طرحها عالميا في الـ10 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، ويكشف الكتاب عمق الشقاق بين الأمير هاري وأخيه وريث العرش الأمير وليام، واعترافات أخرى مثل تعاطي مخدرات.