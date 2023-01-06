عراك عائلي ومخدرات.. تسريبات مذكرات الأمير هاري تشغل بريطانيا

وبعد شهر من بث الفيلم الوثائقي على "نتفليكس" عن هاري وزوجته ميغان، من دون أي تصريحات صادمة، تواجه الأسرة الملكية البريطانية معلومات مزعجة إضافية بشأن انسحاب الزوجين من العائلة سنة 2020 وانتقالهما إلى كاليفورنيا، قبل النشر المرتقب لكتاب مذكّرات هاري الثلاثاء المقبل بعنوان "Spare".

وقبل هذا الموعد المرتقب، حصلت وسائل إعلامية عدة على نسخ من الكتاب، لا سيما بعدما طرحته مكتبات إسبانية للبيع عن طريق الخطأ.

وتبع ذلك انتشار مقتطفات بالجملة أثارت الدهشة، من مشاركة الأمير هاري الدموية في معارك في أفغانستان، إلى تفاصيل محرجة ترتبط على سبيل المثال بتعاطيه الكوكايين أو "فقدان عذريته".

لكن الصدمة الرئيسية تمثلت بما نشرته صحيفة "ذي غارديان" عن اتهام دوق ساسكس لشقيقه الأمير وليام، وريث العرش، بطرحه أرضاً خلال مشادة عنيفة بينهما في عام 2019 بشأن ميغان التي كان هاري قد تزوجها قبل عام من الواقعة.

وبعد حوار محتدم بين الشقيقين، بحسب الصحيفة، قال هاري إن شقيقه وليام "أمسك بي من الياقة، ومزّق قلادتي، وطرحني أرضاً".

وأوضح هاري أن شقيقه وليام "اعتذر" في وقت لاحق عن تصرفه.

والتزم قصر باكينغهام الصمت بشأن هذه المعلومات، كما الحال مع الاتهامات التي وردت في السلسلة الوثائقية التي بثتها نتفليكس الشهر الماضي.

وقد ألقى الزوجان باللائمة على العائلة الملكية لعدم حمايتهما، كما اتهم هاري شقيقه بـ"الصراخ" عليه عام 2020 بحضور الملكة إليزابيث الثانية.