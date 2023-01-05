الأمير هاري: توسلت وشقيقي وليام لوالدنا الأمير تشارلز ألا يتزوج كاميلا

كشف الأمير هاري أنه توسل هو وشقيقه الأمير وليام لوالدهما تشارلز بألا يتزوج كاميلا بعد وفاة الأميرة ديانا؛ خوفًا من أن تكون زوجة أبيهما الشريرة.

وقال هاري في مذكراته "Spare" إنه وشقيقه لم يقفا في طريق علاقة والدهما، لكنهما طلبا منه عدم السير في الممر للمرة الثانية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.