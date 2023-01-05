الأمير هاري: توسلت وشقيقي وليام لوالدنا الأمير تشارلز ألا يتزوج كاميلا
كشف الأمير هاري أنه توسل هو وشقيقه الأمير وليام لوالدهما تشارلز بألا يتزوج كاميلا بعد وفاة الأميرة ديانا؛ خوفًا من أن تكون زوجة أبيهما الشريرة.
وقال هاري في مذكراته "Spare" إنه وشقيقه لم يقفا في طريق علاقة والدهما، لكنهما طلبا منه عدم السير في الممر للمرة الثانية، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وقارن هاري المرة الأولى التي قابل فيها كاميلا بمحاولة تجنب ألم الحصول على حقنة، حيث كتب في مذكراته: "قُلت لنفسي في ذلك الاجتماع، هذا لا شيء، فقط أغمض عينيك ولن تشعر بأي شيء".
وأضاف أنه كان يتساءل هل ستكون كاميلا قاسية معه أم ستكون مثل زوجات الآباء اللاتي يسمع عنهن في القصص؟ متهمًا كاميلا بالملل في لقائهما الأول، مستنتجًا أنها تعاملت مع لقائهما على أنه اجتماع شكلي.
وأشار الأمير هاري إلى أن الأمير وليام غضب هو الآخر من والده، حيث كانا يريان كاميلا السبب وراء انفصاله عن والدته الأميرة ديانا.
وكتب هاري في مذكراته أن وليام كان متشككًا في المرأة الأخرى لفترة طويلة، في إشارة لكاميلا، موضحًا أنهما قالا لوالدهما إنهما سيرحبان بكاميلا، لكنهما توسلا إليه ألا يتزوج مرة ثانية.
ومع ذلك، أصر هاري على أنهما أرغما في نهاية المطاف على قبول زواج أبيهما من كاميلا في شهر نيسان/أبريل من عام 2005، قائلًا: "تمنينا له التوفيق بدون أي مشاعر قاسية، لقد أدركنا أنه سيكون أخيرًا مع المرأة التي أحبها، المرأة التي كان يحبها دائمًا".
وكان الأمير هاري قد زعم أن شقيقه الأمير ويليام اعتدى عليه بالضرب بعد مشادة كلامية دارت بينهما تسببت في تعرضه لإصابات متعددة بين خدوش وكدمات، لافتًا إلى أن الخلاف اندلع بمنزله في لندن عام 2019، بعد أن وصف الأمير ويليام ميغان ماركل بـ"الصعبة" و"الوقحة".
يشار إلى أنه تمت ترجمة هذه المذكرات المكونة من 416 صفحة إلى 16 لغة مختلفة، ومن المقرر إصدارها في الـ10 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.