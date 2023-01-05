الأمير هاري يتهم شقيقه ويليام بالاعتداء عليه جسديا

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقتطفا من كتاب السيرة الذاتية المنتظر للأمير هاري، والذي أطلق عليه اسم "Spare".

وادعى الأمير هاري في المقطع المسرب، أن شقيقه الأمير ويليام هاجمه جسديا، بعد مشادة كلامية دارت بينهما عن زوجة الأول ميغان ماركل.

وتذكر هاري الموقف الذي وصفه بـ"الهجوم الجسدي" من قبل شقيقه، والذي تركه بإصابات متعددة بين خدوش وكدمات.

وقال الأمير هاري إن الخلاف اندلع بمنزله في لندن عام 2019، بعد أن وصف الأمير ويليام ميغان ماركل بـ"الصعبة" و "الوقحة".

واتهم هاري في الكتاب شقيقه ويليام بترديد "الرواية الصحفية الكاذبة" عن زوجته ميغان ماركل، قبل بداية المشادة بينهما، والتي انتهت باعتداء جسدي.