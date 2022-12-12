هاري وميغان يشنان هجومًا جديدًا على الأمير ويليام والعائلة المالكة
شن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، هجومًا جديدًا على العائلة المالكة، حيث اتهم هاري العائلة "بالكذب لحماية شقيقه وليام".
وقال هاري إنه وميغان كانا "ضحيتين للتلاعب بالعقول"، وذلك في أحدث هجوم من قبل الزوجين على العائلة المالكة.
وأضاف هاري خلال المقطع الدعائي الجديد للمسلسل الوثائقي الخاص بهم والذي يُعرض على شبكة "نتفليكس": "لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي، لم يكونوا أبدًا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا".
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ليس من الواضح من الذي كان يشير إليه الأمير هاري وما الأمر الذي اتهمهم بـ"الكذب" بشأنه، إلا أنه اتهم أفرادًا من العائلة المالكة في السابق بتسريب معلومات مغلوطة للصحافة في محاولة الإضرار بسمعتهم.
وفي المقطع الذي تبلغ مدته 90 ثانية، قال هاري: "أتساءل ما الذي كان سيحدث لو لم ننسحب كما فعلنا"، لترد ميغان: "تم سحب أمننا، عرف الجميع في العالم مكان وجودنا"، بينما أضاف هاري: "قلت، يجب أن نتخلص من ذلك".
وتحدث هاري وميغان أيضًا عن علاقتهما بالأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون والصدع الذي حدث في العلاقة منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة، وتابعت ميغان بالقول: "لم يتم إلقائي إلى الذئاب، ولكن تم إطعامي لها".
وأثناء عرض مقاطع من حفل زفاف هاري وميغان ولقطات الأخبار وعناوين الصحف حول الزوجين، قالت ميغان: "لقد منحنا الأمر فرصة لإنشاء ذلك المنزل الذي طالما أردناه"، وانتقالًا لهاري، فقد أضاف: "لطالما شعرت أن هذه معركة تستحق القتال من أجلها".
وكان قد تم بث الحلقات الثلاث الأولى من السلسلة المكونة من ستة أجزاء قبل أيام، وناقش المسلسل مسألة انفصال هاري وميغان عن العائلة المالكة قبل ما يقرب من 3 سنوات، مع العنصرية التي تعرضا لها وحياتهما الجديدة في كاليفورنيا.