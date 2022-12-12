هاري وميغان يشنان هجومًا جديدًا على الأمير ويليام والعائلة المالكة

وأضاف هاري خلال المقطع الدعائي الجديد للمسلسل الوثائقي الخاص بهم والذي يُعرض على شبكة "نتفليكس": "لقد كانوا سعداء بالكذب لحماية أخي، لم يكونوا أبدًا مستعدين لقول الحقيقة لحمايتنا".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ليس من الواضح من الذي كان يشير إليه الأمير هاري وما الأمر الذي اتهمهم بـ"الكذب" بشأنه، إلا أنه اتهم أفرادًا من العائلة المالكة في السابق بتسريب معلومات مغلوطة للصحافة في محاولة الإضرار بسمعتهم.

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 90 ثانية، قال هاري: "أتساءل ما الذي كان سيحدث لو لم ننسحب كما فعلنا"، لترد ميغان: "تم سحب أمننا، عرف الجميع في العالم مكان وجودنا"، بينما أضاف هاري: "قلت، يجب أن نتخلص من ذلك".

وتحدث هاري وميغان أيضًا عن علاقتهما بالأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون والصدع الذي حدث في العلاقة منذ انتقالهما إلى الولايات المتحدة، وتابعت ميغان بالقول: "لم يتم إلقائي إلى الذئاب، ولكن تم إطعامي لها".