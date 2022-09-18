كم تبلغ ثروة العائلة الملكية البريطانية ولماذا يمتلك وليام أكثر من والده؟

قالت صحيفة بريطانية إن ثروة العائلة الملكية بلغت ما يقرب من 18.5 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار) في نهاية آذار/ مارس الماضي، وإن ولي العهد الأمير وليام يمتلك ثروة أكبر من والده الملك تشارلز الثالث.

وأضافت صحيفة ”تايمز“ في تقرير أمس السبت أن ثروة الأسرة الملكية التي تشمل أراضي ومئات من المباني وعقارات أخرى تضاعفت في السنوات العشر الماضية وخاصة قيمة دوقتي ”لانكستر وكورنوال“ أكبر مؤسسات العائلة المالكة.

وأفادت الصحيفة بأنه ”بحلول نهاية آذار/ مارس الماضي بلغ صافي أصول ملكيات العائلة الملكية نحو 18.3 مليار جنيه إسترليني، ارتفاعًا من 9 مليارات جنيه إسترليني في آذار/ مارس 2012“.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى أكثر من 500000 فدان من الأراضي (2000 كلم مربع)، فإن العائلة الملكية تمتلك أيضا مئات الأميال من الساحل البريطاني ومساحة من قاع البحر أكبر من مساحة اليابسة بأكملها في المملكة المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن أفراد الأسرة الملكية ليس بمقدورهم بيع أصولهم ولا يدفعون ضريبة دخل أو ميراث، مشيرة إلى أن الجزء الأكبر من ثروة العائلة يكمن في محفظة العقارات الضخمة المعروفة باسم Crown Estate، وبعضها يعود إلى ما قبل الغزو النورماندي.

ثروة الملك تشارلز

قدرت الصحيفة ثروة الملك تشارلز الثالث الذي خلف والدته الملكة الراحلة اليزابيث بعد وفاتها بنحو 900 مليون جنيه (1.05 مليار دولار)، لافتة إلى أنه ورث دوقية لانكستر، وهي ملكية مملوكة للملك منذ القرن الرابع عشر بمساحة 45.092 فدانًا (180 كلم مربع) من الأراضي في بضع مناطق في بريطانيا.

ثروة وليام

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه مع وفاة جدته الملكة اليزابيث الثانية بات وليام يسيطر على دوقية كورنوال وبذلك يصبح مليارديرًا في غضون بضعة أشهر من بلوغ سن الأربعين بثروة تقدر بنحو 1.05 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

وأضافت ”كان أمير ويلز الجديد (وليام) بالفعل ثريًّا للغاية إذ إنه ورث نحو 10 ملايين جنيه (11.6 مليون دولار) من والدته الراحلة ديانا و7 ملايين جنيه (8.1 مليون دولار) أخرى من الملكة الأم، التي توفيت في عام 2002.

وبالنسبة لأفراد الأسرة الملكية الآخرين قدرت الصحيفة ثروة شقيقة تشارلز بنحو 50 مليون جنيه (58 مليون دولار) وثروة شقيقها الأمير أندرو بنحو 5 ملايين جنيه (5.8 مليون دولار) وثروة الشقيق الأصغر الأمير إدوراد بنحو 10 ملايين جنيه (11.6 مليون دولار).