الأمير هاري: والدي كان قلقًا من شعبية ميغان ماركل

وأشار هاري، الابن الأصغر لتشارلز، إلى أن والده أبلغه أنه ليس لديه الكثير من المال لإنفاقه على ميغان؛ لأن عليه أن يدفع الكثير لإعالته هو وشقيقه الأكبر وليام وزوجته كيت مدلتون.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، التي نشرت مقتطفات من المذكرات، قال هاري البالغ من العمر 38 عامًا: "لم يكن والدي يدعمنا ماليًا من منطلق السخاء.. كانت هذه هي وظيفته في العائلة، وكان هذا هو الأمر برمته"، لافتًا إلى أنه اتفق مع شقيقه الأمير وليام (40 عامًا) على خدمة الملك، والاحتفاظ "بأيديهم وأرجلهم داخل قفص مذهب في جميع الأوقات" مقابل الاعتناء بهما.

وادعى هاري أنه سرعان ما أدرك أن الملك تشارلز (74 عامًا) لم يكن مهتمًا حقًا بالمال، لكنه كان يغار من شعبية ميغان المتزايدة.